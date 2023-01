“Advertimos os patrocinadores ocidentais da máquina militar de Kyiv de encorajar provocações nucleares e chantagem. Sabemos que o tanque Leopard 2, bem como os veículos de combate de infantaria Bradley e Marder, estão armados com projéteis de subcalibre perfurantes com núcleo de urânio. , cujo uso leva à contaminação da área, como aconteceu na Iugoslávia e no Iraque. Se Kyiv for fornecida com tais projéteis para equipamento militar pesado da OTAN, consideraremos isso como o uso de bombas nucleares sujas contra a Rússia , com todas as conseqüentes consequências”, disse o diplomata, falando no fórum da OSCE sobre cooperação em segurança.