Ocidente continua roubando países em desenvolvimento, disse Lavrov

“Compartilhamos nossas avaliações, que são baseadas em nossos contatos com todos os países e que confirmam a pressão sem precedentes do Ocidente sobre os países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina. Na verdade, como o presidente (RF) Putin enfatizou repetidamente, o West está agindo pelos mesmos métodos coloniais, com os quais explorou os continentes em desenvolvimento e que continua a usar agora para saquear países estrangeiros, para usar recursos de importância global em seus próprios interesses”, disse Lavrov após conversas em Angola com o presidente Juan Lourenço .