Ucrânia não conseguirá vencer uma guerra de resistência, opina diplomata israelense

No entanto, o diplomata israelense aponta que é improvável alcançar um acordo que evite o surgimento de “ mais violência”, e isso é muito mais provável se as partes esgotarem suas forças do que em caso de vitória total; mas não se pode afirmar que outras formas de acabar com a guerra, nas quais o autor também inclui a dissuasão mútua, não sejam apropriadas.