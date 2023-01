A OTAN já desestabilizou a Europa, está prestes a entregar o mesmo remédio para a Ásia? — CMIO

O bloco liderado pelos EUA parece estar usando o Japão como um cavalo de Tróia para se firmar na região e manter sua relevância

De Fyodor Lukyanov, o editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa e diretor de pesquisa do Valdai International Discussion Club.

Atualmente, a atenção do mundo está voltada para o teatro de guerra europeu, mas alguns eventos muito interessantes também estão acontecendo na Ásia.

O Japão é o mais ilustrativo. Até recentemente, o país relutava em propagar uma atitude militante seja em termos de armamento ou mesmo no uso de pressão econômica. As coisas estão mudando, e isso é um forte indicador da transformação da arena internacional.

O primeiro-ministro Fumio Kishida acaba de completar uma turnê pelos Estados Unidos e pelos principais países da Europa Ocidental. Ao contrário do costume usual, não havia praticamente nada além de retórica militar em todos os lugares. Em uma declaração política entregue em Paris, Kishida enfatizou que a segurança da Europa e da região do Indo-Pacífico estão inextricavelmente ligadas e devem ser garantidas coletivamente.

Outras declarações em Roma, Londres e Washington confirmaram a nova tendência: No campo da segurança, o Japão não pretende mais se limitar exclusivamente ao relacionamento com os Estados Unidos, embora seja a base de toda a sua estratégia de defesa. Agora, Tóquio busca um envolvimento muito mais amplo com o principal bloco ocidental (OTAN), sujeito à sua reorientação gradual para o espaço do Pacífico.

Este é um novo esquema. Desde a Guerra Fria, o sistema de segurança na Ásia tem sido centrado nos Estados Unidos, mas não unificado, baseado em diferentes grupos de países ou relações bilaterais. Os EUA têm sido o elemento fixo, os outros têm variado. Inovações recentes como o “QUAD” envolvendo Japão, Índia, Austrália e um “clube anglo-saxão” de americanos, britânicos e australianos não perturbaram a lógica usual.













Mas algo mais está surgindo – a transferência para a grande Ásia do princípio de uma aliança consolidada, aliás, com aliados europeus para quem a região não representa ameaças à segurança.

No cerne da estratégia está a lógica de Washington, que parte da inevitabilidade da rivalidade estratégica com a China e os vizinhos asiáticos de Pequim, ou mais precisamente, os seus mais belicosos.

Não há dúvida nos EUA de que Pequim será um grande desafio para a posição americana no mundo nos próximos anos ou décadas. É discutido em documentos doutrinários e norteia toda a postura dos militares. A Rússia é vista como uma ameaça aguda, mas de curta duração e transitória, por causa do que Washington vê como suas capacidades agregadas limitadas.

O discurso aberto sobre a Ucrânia como um campo de testes para armas dos EUA e a Rússia como um exemplo para a China sugere que os americanos veem a campanha atual como um teste para diferentes meios de influenciar o futuro. Neste contexto, surge naturalmente a questão do estatuto da OTAN.













A atual unidade do bloco contra a Rússia resolveu um problema com o qual não conseguiu lidar por anos, ou seja, a falta de clareza da missão. Mas se a ameaça chinesa for prioritária, ela levanta novamente a questão da utilidade de uma organização poderosa com uma base puramente euro-atlântica. Enquanto isso, é difícil interessar os países europeus em uma agenda antichinesa. Ao contrário dos EUA, a Europa Ocidental não vê a China como uma ameaça direta. Pelo contrário, a cooperação econômica com Pequim é extremamente benéfica.

A saída é dupla. Em primeiro lugar, a união da Rússia e da China em um único conglomerado antidemocrático e revisionista já dura há muito tempo. Em outras palavras, ao se opor a Pequim, você se opõe a Moscou e vice-versa. Em segundo lugar, o que é necessário é um líder regional respeitável e estreitamente alinhado que liderará a reorientação da OTAN para o Extremo Oriente. O Japão parece disposto a assumir esse papel.

No final do ano passado, Tóquio adotou uma nova versão de sua estratégia de segurança nacional, considerada a maior mudança desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão está pronto para aceitar responsabilidades militares muito maiores do que antes. Neste documento, é feita uma distinção entre a segurança europeia e a segurança asiática. Por exemplo, as ações da Rússia são interpretadas de forma um pouco diferente na Europa e na Ásia, sendo visivelmente consideradas menos problemáticas no último. Mas a China se enquadra na categoria de ameaças inequívocas.













O ativismo da liderança japonesa coincide com os interesses dos Estados Unidos, mas entre suas motivações está um elemento de desconfiança nos americanos. Donald Trump, que se referiu ao Japão e à Coreia do Sul como ‘dependentes’, está muito fresco em suas mentes, e o que virá depois de Joe Biden é desconhecido.

Assim, a ideia de um relacionamento intensivo com toda a OTAN é também uma forma de se proteger de uma possível má gestão americana.

Ainda não se sabe se os europeus ocidentais se envolverão seriamente com as questões de segurança asiáticas. O que está claro é que um nó apertado e emaranhado está surgindo no leste da Ásia. Isso é especialmente verdadeiro quando se considera todos os meandros que cercam a China e as tensões intercoreanas recentemente revividas, em resposta às quais as autoridades em Seul começaram a falar sobre a possibilidade de adquirir armas nucleares – sejam emprestadas ou próprias.

Até duas décadas atrás, havia um mantra constante de que uma repetição do confronto do século 20 na Europa não teria permissão para migrar para a Ásia. Agora parece que isso foi virado do avesso.