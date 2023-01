China critica EUA por dívida ‘catastrófica’ – CMIO

Pequim instou Washington a conduzir uma política monetária responsável para evitar a inadimplência nos pagamentos

A China repreendeu os EUA por sua arrogância em relação ao “problema catastrófico da dívida” enquanto Washington se aproxima de um teto estatutário da dívida esta semana, que pode levar o país a não cumprir suas obrigações.

A crítica veio da embaixada chinesa na capital da Zâmbia, Lusaka, após uma reprovação da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, sobre a alegada má gestão por parte de Pequim de um problema de dívida no país da África Austral.

Na segunda-feira, durante uma visita à Zâmbia, Yellen disse que é extremamente importante reestruturar a dívida do país. Ela culpou a China, o principal credor do Estado africano, por ser um obstáculo para a resolução do problema.

Em resposta, a Embaixada da China na Zâmbia disse na terça-feira que “a maior contribuição que os EUA podem fazer para as questões de dívida fora do país é agir com políticas monetárias responsáveis, lidar com seu próprio problema de dívida e parar de sabotar os esforços ativos de outros países soberanos para resolver seus problemas de dívida.”













De acordo com dados oficiais, a China detém cerca de US$ 870 bilhões em dívidas dos EUA, abaixo dos mais de US$ 1,3 trilhão no final de 2013. O estoque do país, o maior do mundo depois do Japão, caiu pelo terceiro mês consecutivo, atingindo o nível mais baixo desde junho de 2010, Bloomberg relatado.

A dívida dos EUA está atualmente limitada a US$ 31,4 trilhões. Em dezembro, o teto foi levantado. Na semana passada, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que “Uma vez atingido o limite, o Tesouro precisará começar a tomar certas medidas extraordinárias para evitar que os Estados Unidos deixem de cumprir suas obrigações”. Ela explicou que essas medidas só vão dar tempo ao Congresso para negociar e aprovar um aumento do limite da dívida, provavelmente até o início de junho.

Economistas alertam que elevar o teto da dívida daria ao Tesouro algum tempo antes de ficar sem dinheiro, acrescentando que uma moratória dos EUA nos pagamentos prejudicaria não apenas a maior economia do mundo, mas também o sistema financeiro global.

