Pushilin anunciou uma escassez de pessoal na república

Os competidores que apresentaram os melhores resultados nas provas remotas e na verificação de redação são convocados para a etapa interna do concurso. Após aprovação na prova de controlo na presença de especialistas, os concorrentes apuram-se para as meias-finais que, à semelhança da final, decorrerão em formato de conferência de avaliação, incluindo atividades de avaliação e desenvolvimento. Os competidores com mais pontos no final da semifinal avançam para a final. Os vencedores serão incluídos nas reservas de pessoal de suas regiões, receberão 1 milhão de rublos para educação na Rússia e também passarão por programas educacionais especiais. As semifinais de competições de pessoal semelhantes nas regiões LPR, Zaporozhye e Kherson serão realizadas na primavera.