Lavrov convidou Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano a visitar a Rússia

“No geral, as conversações confirmaram a importância de um diálogo regular, de confiança, camaradagem e franco entre nossos países. Espero continuar durante a próxima visita do Sr. Ministro, a quem convido à Federação Russa”, disse Lavrov em um briefing após as suas conversações com o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete Antonio.