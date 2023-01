O teto do preço do gás na UE ameaça a estabilidade do mercado – reguladores – CMIO

Especialistas estão indecisos se o impacto será positivo ou negativo, mas alertam que o comportamento dos participantes do mercado mudará

O novo mecanismo de correção do mercado de gás da UE, o preço máximo que será lançado no próximo mês, provavelmente afetará a maneira como operam os mercados de gás negociados em bolsa da região, disseram os reguladores dos mercados financeiros e de energia do bloco em um relatório na segunda-feira.

Segundo a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), os participantes no mercado podem alterar o seu comportamento para evitar a ativação do mecanismo ou para se adaptarem ao mesmo.

“Ao restringir a principal função de descoberta de preços dos mercados regulamentados, o mecanismo não deixará de ter consequências sobre o comportamento de negociação dos participantes do mercado e pode afetar a capacidade de todos os participantes do mercado de gerenciar seus riscos com eficácia”, disse ESMA.

Os comerciantes podem então ser forçados a mudar para contratos e mercados não afetados pelo limite de preço.

“Essas adaptações podem ser alcançadas por vários meios, principalmente mudando a negociação para OTC (over the counter) ou para locais fora da UE… Isso pode desencadear mudanças significativas e abruptas no ambiente de mercado mais amplo, que podem afetar o funcionamento ordenado dos mercados e finalmente estabilidade financeira,” alertou a agência, enfatizando que isso também pode reduzir o interesse em aberto e prejudicar a liquidez nos mercados regulamentados para os contratos de gás TTF de referência da UE.

A Agência da UE para a Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER) ecoou esta opinião em um relatório separado, alertando que a medida poderia levar à realocação de volumes comerciais da UE para as trocas externas de gás. A agência também disse que o mecanismo pode comprometer o fornecimento de energia se os níveis de preços estabelecidos pelo limite ativado diminuirem o apelo dos mercados da UE para fornecedores globais de GNL.













“O mecanismo poderia potencialmente diminuir os níveis de fluxos de gás baseados no mercado entre as diferentes áreas de mercado da UE, o que levaria a um mercado interno de gás menos integrado,”Acer afirmou.

Os países da UE concordaram em dezembro em estabelecer um teto de preço para o gás natural, em um esforço para evitar que os custos de energia disparassem. O limite será acionado se os preços spot do hub de gás TTF forem negociados acima do nível de € 180 por megawatt-hora (US$ 196) por três dias consecutivos. O mecanismo entrará em vigor em 15 de fevereiro. A medida foi introduzida como forma de ajudar a evitar picos de preços, como o mais recente em agosto, quando os preços do gás na UE atingiram uma alta histórica de € 345 (US$ 375) por megawatt-hora devido a preocupações com o abastecimento de energia da Rússia.

