“Eles não entendem que os EUA estão arrastando a Europa para uma grande guerra? Por quê? Sim, porque Washington há muito não tem outros recursos para garantir o dólar e manter o crescimento da economia americana, exceto para criar focos de tensão no mundo . Papel verde com marcas d’água fornecido com apenas uma coisa – a presença de uma impressora e tinta”, escreveu Zakharova em seu canal no Telegram.