Conflito na Ucrânia custará à Alemanha 4,5% do PIB – DW – CMIO

A perda coletiva para a economia do país entre 2020 e 2023 é estimada em quase US$ 600 bilhões

O conflito em curso na Ucrânia custará à maior economia da Europa € 175 bilhões (US$ 190 bilhões) este ano, o que equivale a € 2.000 por habitante, informou a Deutsche Welle na segunda-feira, citando um relatório do Instituto Alemão de Economia (IW).

Os autores do estudo compararam a situação atual a um cenário imaginário em que não houve operação militar na Ucrânia ou problemas relacionados a ela, como disparada dos preços da energia, inflação em espiral e interrupções no abastecimento. Eles calcularam que a perda real para a economia alemã com o conflito na Ucrânia chegará a 4,5% do PIB no próximo ano.

O estudo apontou que o início das hostilidades na Ucrânia coincidiu com uma situação econômica já difícil na Alemanha. Os economistas apontaram que o banco federal de desenvolvimento do país, KfW, já havia alertado sobre uma ameaça à prosperidade na Alemanha devido à falta de pessoal qualificado e ao crescimento insuficiente da produtividade.

Em 2020, a Alemanha registrou um prejuízo de cerca de € 175 bilhões, outros € 125 bilhões em 2021 e quase € 120 bilhões em 2022. Os € 175 bilhões esperados em perdas este ano trazem o prejuízo total para a economia do país entre 2020 e 2023 em meio a Covid-19 e o conflito na Ucrânia para € 595 bilhões, segundo o relatório.

A situação com a economia permanecerá “extremamente instável” nos próximos meses, impedindo o crescimento da prosperidade na Alemanha, de acordo com o professor do Instituto Econômico Alemão IW Michael Gromling. Ele disse que a incerteza no setor de energia, o aumento dos preços da energia e de outras matérias-primas e a restrição associada ao investimento continuarão causando ventos contrários à economia do país.

