FM finlandês recua em comentário sobre a OTAN – CMIO

Pekka Haavisto propôs anteriormente que Helsinque considere ingressar no bloco militar sozinho se Türkiye bloquear a candidatura da Suécia

O ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, recuou em seu comentário anterior, no qual sugeriu que Helsinque poderia avançar com sua inscrição na OTAN sozinha se Türkiye continuar a bloquear a candidatura da vizinha Suécia. Esclarecendo sua posição na terça-feira, o diplomata insistiu que o objetivo de Helsinque de fazer parte do bloco militar junto com Estocolmo permanece inalterado.

Falando em uma coletiva de imprensa no parlamento finlandês na terça-feira, Haavisto disse que Helsinki “não tem plano B” Como “no momento não há necessidade disso.” O ministro enfatizou que tanto a Finlândia quanto a Suécia “atendem aos critérios da OTAN e parece que ambos devem aderir” o bloco militar liderado pelos Estados Unidos.

Falando à emissora finlandesa Yle na segunda-feira, no entanto, Haavisto sugeriu que, embora a ascensão conjunta das duas nações permanecesse o “opção número um,” Helsinque deve “esteja preparado para reavaliar a situação” caso algo impedisse a aceitação da proposta sueca.

O comentário foi interpretado por alguns como indicando uma mudança na posição da Finlândia.

Enquanto Türkiye há muito acusa a Suécia de abrigar terroristas, as chances do país escandinavo de chegar a um acordo com Ancara parecem ainda menores após um protesto contra a queima do Alcorão organizado pelo político e ativista de direita Rasmus Paludan em frente à embaixada turca em Estocolmo no sábado. O incidente levou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a alertar que a Suécia "não deve esperar apoio" para a sua candidatura à OTAN de Ancara.













Haavisto também disse que conversou com seu colega sueco, Tobias Billstrom, e com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Segundo o chanceler finlandês, o chefe do bloco confirmou que a própria OTAN também gostaria que os dois países nórdicos se juntassem simultaneamente.

“Estamos tentando progredir nisso juntos”, concluiu o diplomata.

Ambas as nações se inscreveram para ingressar na OTAN em maio do ano passado, após a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia.

Türkiye, no entanto, bloqueou suas propostas, exigindo que a Suécia e a Finlândia primeiro suspendessem os embargos de armas que haviam imposto anteriormente a Ancara. Além disso, o presidente Erdogan insistiu que os dois países nórdicos deveriam parar de abrigar membros de organizações consideradas terroristas em Türkiye, particularmente o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

Embora Helsinque e Estocolmo tenham se comprometido a lidar com as preocupações, Ancara ainda não está totalmente satisfeita com o progresso. As tensões aumentaram ainda mais após o protesto fora da missão diplomática turca na capital sueca no sábado.

Embora as autoridades suecas tenham condenado a façanha, elas insistiram que não tinham outra opção a não ser permiti-la de acordo com o princípio da liberdade de expressão do país.