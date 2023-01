Türkiye suspende a expansão da OTAN – mídia – CMIO

Ancara adiou indefinidamente uma reunião do mecanismo trilateral com os aspirantes a membros Suécia e Finlândia, informa o TRT

Os planos da Suécia e da Finlândia de ingressar na OTAN estão no limbo agora que Türkiye cancelou uma reunião a três com os representantes das duas nações nórdicas, informou a emissora turca TRT na terça-feira. As relações entre Ancara e Estocolmo despencaram no fim de semana, após um protesto contra a queima do Alcorão do lado de fora da embaixada turca na capital sueca.

O relatório do TRT, citando fontes diplomáticas turcas anônimas, afirmou que a reunião marcada para o próximo mês em Bruxelas foi adiada a pedido de Ancara.

Uma fonte da presidência turca sublinhou que não se trata de um cancelamento, mas sim de um adiamento, sem prazo definido. O gabinete do presidente Recep Tayyip Erdogan se recusou a comentar quando abordado pela mídia.

Na segunda-feira, o chefe de Estado turco deixou claro que a Suécia “não receberá nenhum apoio nosso em relação à OTAN” devido à falha de Estocolmo em mostrar respeito ao “fé da República de Türkiye ou dos muçulmanos.”













Seus comentários foram feitos depois que as autoridades suecas permitiram que uma manobra anti-islâmica ocorresse na frente da missão diplomática turca em Estocolmo no sábado. O político dinamarquês-sueco de extrema direita Rasmus Paludan queimou uma cópia do livro sagrado muçulmano durante o evento.

Além disso, ativistas curdos já haviam pendurado uma efígie do presidente Erdogan em um poste de luz em Estocolmo.

Embora as autoridades suecas tenham condenado o controverso desempenho de Paludan, elas insistiram que deveriam autorizar o protesto de acordo com o “ampla liberdade de expressão.”

O presidente turco rejeitou esse argumento, sugerindo que Estocolmo deveria “deixar a defesa de seu país para os mesmos membros de organizações terroristas e islamofóbicos.”

Tanto a Suécia quanto a Finlândia se inscreveram para ingressar na OTAN em maio de 2022, após a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia.

Para serem aceitos no bloco, os dois países precisam do apoio unânime de todos os atuais estados membros. Embora a maioria tenha apoiado as propostas, Türkiye e Hungria ainda não o fizeram.

Ancara fez com que seu consentimento dependesse de Estocolmo e Helsinque suspenderem os embargos de armas que haviam imposto anteriormente a Türkiye. Além disso, o presidente Erdogan exigiu que eles parassem de abrigar membros de grupos considerados terroristas por Ancara.

Apesar da Suécia e da Finlândia prometerem abordar essas preocupações, Türkiye disse que não está totalmente satisfeito com o progresso.