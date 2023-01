A câmara baixa do parlamento bielorrusso adotou na segunda, final, a leitura do projeto de lei da Assembleia Popular da Bielorrússia (VNS), cujo status constitucional está consagrado na lei básica atualizada do país, relata o correspondente da RIA Novosti.

No final de dezembro , os deputados aprovaram o documento em primeira leitura. Para entrar em vigor, o projeto de lei deve ser aprovado pela câmara alta do parlamento e assinado pelo presidente.

Segundo o documento, a SPC não tem o direito de substituir órgãos estatais, de interferir em suas atividades. As decisões da SPC são obrigatórias e podem anular atos jurídicos, outras decisões de órgãos estatais que sejam contrárias aos interesses da segurança nacional, com exceção dos atos do poder judiciário.

Os delegados da assembleia são o Presidente da Bielorrússia, o presidente que deixou de exercer os seus poderes, deputados e senadores, o primeiro-ministro, os seus deputados, membros do governo, chefes das comissões executivas locais, dirigentes e juízes do Tribunal Constitucional e Supremos Tribunais, representantes dos Conselhos de Deputados locais, bem como representantes da sociedade civil (máximo de 400 pessoas). O número máximo total de delegados do VNC é de 1200 pessoas. Os delegados não têm direito a ter cidadania de outro estado e documentos de estados estrangeiros que confiram direitos a benefícios e vantagens em conexão com opiniões políticas, religiosas ou afiliação nacional.