M&M’s perderão ‘spokescandies’ icônicos – CMIO

A empresa controladora Mars está suspendendo os mascotes açucarados em meio a críticas sobre mudanças em sua aparência

A gigante global de confeitaria Mars anunciou na segunda-feira que vai parar de usar “porta-vozes” nas campanhas publicitárias da M&M’s.

De acordo com um comunicado da empresa, os icônicos representantes dos doces de desenhos animados da marca, introduzidos na década de 1950, têm gerado polêmica indesejada e foi decidido dispensá-los.

“No ano passado, fizemos algumas mudanças em nossos queridos porta-vozes. Não tínhamos certeza se alguém notaria. E definitivamente não achamos que isso quebraria a internet. Mas agora entendemos – até os sapatos de um doce podem ser polarizadores… Portanto, decidimos fazer uma pausa indefinida nos porta-vozes,” uma declaração na conta do Twitter da M&M dizia.

A notícia vem depois que a M&M’s fez várias mudanças em seus mascotes de doces habituais e em sua campanha publicitária. Em janeiro de 2022, alguns dos personagens doces passaram por reformulações para se tornarem mais atraentes para as jovens consumidoras, entre elas a feminina Green, que viu suas botas de salto alto serem trocadas por tênis. A medida foi amplamente criticada online.

Em setembro de 2022, a M&M’s adicionou uma nova personagem feminina, um doce roxo, às suas fileiras de mascotes, para personificar a positividade do corpo e a autoaceitação. No início deste mês, a marca também lançou uma nova campanha dedicada às mulheres, batizada de Flipping the Status Quo, completa com um pacote apresentando apenas porta-vozes femininos.













A campanha teve como objetivo arrecadar dinheiro para apoiar mulheres que trabalham em indústrias criativas. No entanto, chamou a atenção do apresentador de TV americano Tucker Carlson, que dedicou um programa inteiro aos personagens publicitários da empresa, criticando suas orientações sexuais e imagens. Seu programa foi cortado em clipes que se tornaram virais online, com muitos zombando de Carlson, mas a M&M’s aparentemente recebeu mal a publicidade.

No entanto, a decisão de dispensar os porta-vozes pode levar a uma polêmica maior. O tweet anunciando sua demissão teve cerca de 20.000 comentários na época da publicação da matéria, com muitos criticando a M&M’s por deixar os doces irem embora sob pressão de “machistas e racistas”. Alguns, no entanto, ridicularizaram toda a polêmica sobre o aparecimento de personagens de desenhos animados.

Enquanto isso, a M&M’s anunciou que sua próxima campanha publicitária – no próximo campeonato americano do Super Bowl – será apresentada pela comediante e atriz Maya Rudolph.

