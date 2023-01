EUA aprovarão tanques para a Ucrânia em breve – Reuters — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, pode lançar formalmente o processo de envio de tanques de guerra americanos à Ucrânia, para uso no conflito com a Rússia, já na quarta-feira, disseram autoridades americanas não identificadas à Reuters.

O governo Biden reverteu sua decisão de não fornecer tanques M1 Abrams a Kiev sob pressão do governo Zelensky, afirmaram duas fontes, que falaram com a agência na terça-feira.

A ajuda letal provavelmente será financiada pela chamada Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI), que permite ao governo dos EUA comprar armas diretamente da indústria de defesa, deixando intactos os estoques militares americanos existentes.

De acordo com um dos funcionários, Washington poderia comprar dezenas de tanques fabricados nos EUA de seus aliados, recondicioná-los e depois enviá-los para a Ucrânia. No entanto, ele alertou que pode ser um processo longo, que pode levar meses ou anos.

Vários meios de comunicação dos EUA corroboraram relatos de que a Casa Branca está prestes a dar luz verde às entregas do M1 Abrams, com o Politico alegando que cerca de 30 tanques estão sendo considerados para a Ucrânia.













O suposto abrandamento da posição dos EUA segue relatos na mídia alemã na terça-feira de que o chanceler Olaf Scholz finalmente concordou em fornecer a Kiev Leopard 2 suficientes para equipar uma empresa de tanques, que geralmente consiste em 16 veículos. No domingo, a chanceler alemã Annalena Baerbock também disse que se outros países, como a Polônia, pedirem oficialmente permissão para fornecer Leopard 2s ao governo Zelensky, Berlim “não ficaria no caminho.”

A Alemanha relutou anteriormente em enviar seus tanques para a Ucrânia, apesar da pressão dos aliados, insistindo que Washington deveria fazer o mesmo.

No entanto, publicamente, os EUA continuam insistindo que o M1 Abrams não será a melhor solução para o conflito na Ucrânia, devido aos tanques de 63 toneladas serem difíceis de manter, movidos a combustível de aviação e exigirem longo treinamento para operar. “O M1 é um sistema de armas complexo que é difícil de manter… isso era verdade ontem, é verdade hoje e será verdade no futuro,” O porta-voz do Pentágono, general de brigada Pat Ryder, reiterou na terça-feira.

O embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, disse que – se ocorrerem – as entregas de tanques americanos a Kiev seriam “outra provocação descarada” contra Moscou por Washington, que é “o verdadeiro agressor” no conflito na Ucrânia. “Os tanques americanos sem dúvida serão destruídos, assim como todas as outras amostras de equipamento militar da OTAN” que foram entregues aos militares ucranianos, alertou o enviado, ecoando uma declaração anterior do Kremlin.