Argentina ficando sem espaço para armazenar cédulas – Bloomberg — CMIO

Os bancos na Argentina estão sofrendo com a falta de espaço para armazenar as cédulas da moeda nacional em rápida depreciação, informou a Bloomberg, citando fontes do setor bancário.

Segundo o relatório, o Banco Galicia e a unidade local do espanhol Banco Santander foram forçados a instalar cofres adicionais para armazenar notas de peso. O Banco Galicia já adicionou oito cofres para armazenamento de dinheiro no ano passado aos dois que tinha desde 2019, e planeja abrir mais dois nos próximos meses.

A Argentina, que ostenta a segunda maior economia da América do Sul depois do Brasil, sofre com a instabilidade econômica há décadas, mas a situação piorou nos últimos anos. O país mais uma vez deixou de pagar sua dívida em 2020 e teve que recorrer a controles de capital para proteger sua moeda. A inflação está atualmente se aproximando de 100%, enquanto Buenos Aires também deve cerca de US$ 40 bilhões ao FMI.

A cédula de maior denominação da Argentina – 1.000 pesos – vale atualmente cerca de US$ 5,40 nas bolsas oficiais, mas mal chegou a US$ 2,65 quando avaliada em taxas de câmbio informais na semana passada. Em meio à alta dos preços, os argentinos foram obrigados a carregar centenas de cédulas para pagar as compras comuns, com transações cada vez mais difíceis devido à necessidade de usar um número maior de cédulas.

Desde 2019, a quantidade de dinheiro em circulação pública no estado sul-americano saltou de 895 bilhões para 3,8 trilhões de pesos, segundo o Banco Central. Os bancos e grupos empresariais do país pedem há anos ao regulador que imprima notas de valor mais alto, dizendo que isso tornaria o sistema mais eficiente para bancos, empresas e cidadãos.













“Transportar, mobilizar e retirar um maior número de notas cada vez provoca cada vez mais situações inseguras além de gerar complicações e gastos,” Fabian Castillo, chefe da Federação de Comércio e Indústria de Buenos Aires (FECOBA) disse em um comunicado no início deste mês.

O presidente da Câmara Argentina de Comércio e Serviços (CAC), Mario Grinman, também enfatizou que deve haver pelo menos cédulas de 5.000 pesos.

“Desde sua aparição em novembro de 2017, os 1.000 pesos perderam quase 100% de seu poder de compra. Em 2017 cobria quase metade da cesta básica e hoje não chega a 6%. Hoje para ir ao supermercado você tem que carregar um saco de notas. Logisticamente é um desastre”, disse ele ao jornal La Nacion.

No entanto, o banco central disse na semana passada que nenhum anúncio era esperado sobre as notas de maior denominação e se recusou a comentar sobre os pedidos.

