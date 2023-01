Anteriormente, o chanceler austríaco Karl Nehammer e seus ministros de governo afirmaram repetidamente que o fornecimento de gás russo à república foi reduzido para “aproximadamente 20 por cento”. Como a RIA Novosti foi informada no Ministério da Energia da Áustria, os números são retirados do relatório do regulador nacional E-Control de outubro do ano passado. O ministério esclareceu que os dados sobre o fornecimento de gás russo à república estão na “faixa de flutuações”, uma vez que os participantes do mercado de gás não são obrigados a informar ao E-Control a fonte exata de origem do gás importado.