A Moldávia, nesta fase, não está pronta para se tornar membro da OTAN devido ao fraco equipamento do exército nacional, disse o chefe do Ministério da Defesa da República, Anatoly Nosatiy.

“Em primeiro lugar, o presidente Sandu não falou sobre a OTAN nesta entrevista. Existem outras alianças, configurações, inclusive em nível regional. Em segundo lugar, há pouco desejo de ingressar na OTAN. Esta é uma organização político-militar bastante poderosa “para entrar nela , você precisa fazer uma série de reformas, modernizar o exército, introduzir certos padrões, contribuir para o orçamento da aliança. Sejamos honestos: não estamos prontos para nos tornarmos um membro da OTAN nesta fase, o equipamento do exército nacional deixa muito a desejar”, disse Nosatiy ao canal de internet Rlive, comentando as declarações do chefe da república.

O chefe do Ministério da Defesa da Moldávia observou que o país precisa de novas armas. Segundo ele, a mudança da situação na vizinha Ucrânia exige uma revisão das necessidades do setor de defesa da Moldávia.

“Mudanças relacionadas aos eventos militares na Ucrânia estão nos forçando a reconsiderar o estado atual do setor de defesa. Infelizmente, não podemos lidar com todos os desafios que existem agora, e nosso status de neutralidade nos deixou frente a frente com problemas”, disse. Nosatiy disse.

“Não tomo decisões para mudar o status neutro, represento o poder executivo. A decisão correspondente deve ser tomada por políticos, e a opinião dos cidadãos do país deve ser levada em consideração. Mas quanto ao aumento do orçamento de defesa, isso deve ser feito sem levar em conta o desejo de se juntar a qualquer aliança. A Moldávia deve ter um forte exército de defesa”, acredita Nosatii.

O governo da Moldávia planejou quase 1,7 bilhão de leus ( mais de US$ 87 milhões) para as necessidades de defesa em 2023, o que representa 0,55% do produto interno bruto. A título de comparação, a vizinha Romênia, membro da OTAN, gastará 2,5% do PIB em defesa a partir deste ano, seu orçamento de defesa ultrapassará 7,5 bilhões de euros.

De acordo com a constituição, a Moldávia tem um status neutro, mas desde 1994 coopera com a OTAN no âmbito de um plano de parceria individual. De acordo com as pesquisas de opinião, a maioria dos cidadãos moldavos se opõe à adesão da república à OTAN.