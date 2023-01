Empresas russas encontram novas maneiras de pagar dívidas – Bloomberg — CMIO

Algumas empresas optaram por substituir seus eurobonds por dívidas em rublos, descobriu a agência

As maiores empresas da Rússia – incluindo as não sancionadas – estão “contornando Wall Street” pelo serviço de sua dívida pendente após as sanções ocidentais que interromperam amplamente as operações financeiras críticas necessárias para manter os títulos funcionando, informou a Bloomberg na segunda-feira.

As restrições complicaram um grande número de processos financeiros para o serviço de títulos, mesmo que um mutuário não tenha sido alvo de sanções, disse a agência. Empresas e investidores agora buscam alternativas, incluindo swaps, recompras e pagamentos diretos aos detentores de títulos.

Algumas empresas como a produtora de fertilizantes Uralkali, a mineradora Norilsk Nikel e a gigante dos metais Metalloinvest optaram por alterar a documentação dos títulos e pagar a dívida diretamente aos investidores em rublos, disse a agência. A Gazprom, maior empresa de energia do país, e uma das maiores produtoras de aço do mundo, a Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, trocaram alguns de seus eurobonds por dívidas em rublos.

O vice-presidente da Gazprom, Famil Sadygov, disse à Bloomberg que os títulos de substituição foram “a maneira mais confiável” ao serviço da dívida dadas as restrições na infra-estrutura financeira. Ele observou que dez dos títulos já foram substituídos e outros 12 serão substituídos até o final de março, acrescentando que a Gazprom paga cupons tanto nos títulos russos trocados quanto nos demais títulos internacionais.













Após as sanções da UE, os dois principais depositários centrais da Europa – Euroclear e Clearstream – têm processado apenas transações verificadas por agentes pagadores. As câmaras de compensação relutam em processar ações corporativas, forçando as empresas a encontrar maneiras de contornar os depositários europeus.

As empresas perceberam que as sanções interromperam tantos processos necessários para manter os títulos que se tornou necessário retirá-los do mercado.

Um gerente de portfólio da empresa de investimentos Armbrok, Dmitry Dorofeev, disse à Bloomberg que “em alguns meses tudo será comprado” por investidores locais, acrescentando que “As empresas russas substituirão os títulos e retornarão à Rússia.”

O mercado internacional de títulos corporativos da Rússia caiu cerca de US$ 12,7 bilhões, de US$ 85,6 bilhões desde a imposição de sanções relacionadas à Ucrânia a Moscou, de acordo com a agência.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT