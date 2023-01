ONU pressiona pelo envio de tropas ao Haiti – CMIO

Washington mostrou pouco interesse em uma missão de segurança para conter a agitação violenta no país caribenho

As Nações Unidas pediram um desdobramento militar internacional no Haiti, insistindo na presença de tropas estrangeiras para manter a ordem e combater a violência desenfreada das gangues. O país passou por uma agitação significativa desde o assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021, incluindo um grande aumento nos crimes violentos.

Dirigindo-se ao Conselho de Segurança da ONU na terça-feira, a enviada especial da ONU ao Haiti, Helen La Lime, alertou que a violência relacionada a gangues “atingiu níveis não vistos em décadas”, dizendo que embora o Haiti tenha dado alguns passos positivos nos últimos meses, esses ganhos “permanecem frágeis e vulneráveis ​​a serem revertidos” sem intervenção estrangeira.

“Os haitianos querem essa assistência para que possam viver suas vidas diárias em paz. A população vive com medo e muito consciente das limitações da força policial”, disse. ela adicionou.













O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, propôs pela primeira vez uma missão de segurança em outubro passado, pedindo “a implantação imediata de uma força armada especializada” assumir “gangues armadas”. Na época, grupos criminosos estavam ajudando a realizar protestos caóticos que efetivamente fecharam alguns dos principais portos do Haiti, levando à escassez de produtos essenciais, como água e combustível. Mais tarde, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, ecoou o apelo do governo, embora pareça ter caído em saco roto.

Embora Washington tenha concordado recentemente em vender vários veículos blindados à Polícia Nacional do Haiti para “combater a violência das gangues e restabelecer a estabilidade”, e sugeriu ele mesmo um “limitado” implantação de tropas, o presidente Joe Biden relutou em dar esse passo.

Durante a reunião do Conselho de Segurança de terça-feira, o vice-enviado dos EUA na ONU, Robert Wood, reconheceu que “O Haiti deve enfrentar seus contínuos desafios de insegurança”, mas não endossou uma missão de segurança. Em vez disso, ele disse que Washington recomendaria sanções da ONU para “alvos adicionais envolvidos na agitação no Haiti”, que se basearia em uma rodada anterior de penalidades impostas em outubro passado.

Além de um aumento na atividade de gangues, o Haiti também enfrenta uma grande crise política após o assassinato do presidente Moise em julho de 2021. Os mandatos de todos os representantes eleitos expiraram em 9 de janeiro e atualmente não há data concreta para o próximas eleições.

Sob um plano assinado por vários líderes políticos e empresariais influentes em dezembro passado, o governo pretende organizar a próxima eleição antes de fevereiro de 2024. No entanto, o embaixador do Haiti na ONU, Antonio Rodrigue, alertou que o plano pode ser discutível sem a ajuda de poderes externos, dizendo uma implantação estrangeira é “um imperativo agora.”

“Sem segurança não podemos ter eleições justas, transparentes e democráticas nem restabelecer o normal funcionamento das instituições do país”, disse. ele disse. “Se vencermos as gangues, restauraremos a ordem e a paz… Não podemos esperar, e a situação de segurança pode piorar a qualquer momento.”