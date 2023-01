O enviado de Moscou aos EUA disse que Washington busca infligir uma “derrota estratégica” à Rússia usando a Ucrânia como “procuradora”

Qualquer tanque de guerra americano enviado à Ucrânia será destruído pelas forças russas, alertou o embaixador de Moscou nos Estados Unidos, depois que relatos da mídia disseram que a Casa Branca agora planeja fornecer blindagem pesada a Kiev, apesar de suas recusas anteriores.

Questionado sobre o possível envio do tanque principal de batalha M1 Abrams para a Ucrânia, o embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, disse que a mudança só aumentaria o envolvimento americano no conflito e vai muito além de oferecer “armas defensivas”.

“Se for tomada a decisão de transferir para Kiev M1 Abrams, os tanques americanos sem dúvida serão destruídos, como [with] todas as outras amostras de equipamento militar da OTAN,” disse o enviado, acrescentando que “Os americanos estão constantemente elevando o nível de assistência militar ao seu governo fantoche.”













Embora a Casa Branca tenha rejeitado anteriormente as exigências de Kiev para o M1 Abrams – que foi apresentado em uma ‘lista de desejos’ de Natal circulada por autoridades ucranianas no feriado – na terça-feira, vários meios de comunicação informaram que Washington havia mudado de curso e agora pretende enviar a arma depois todos. Um anúncio pode ocorrer ainda nesta semana, disseram os relatórios.

Embora o Pentágono tenha argumentado que o Abrams é caro para operar e manter e pode levar anos para chegar ao campo de batalha, as autoridades agora acreditam que é necessário concordar em fornecer o veículo para persuadir a Alemanha a permitir o envio de seu próprio Leopard 2. tanque de guerra, de acordo com o New York Times. O Leopard está em uso por vários militares europeus, com cerca de 2.000 unidades estacionadas em todo o continente, embora Berlim deva autorizar sua reexportação para qualquer terceiro país.

O Embaixador Antonov observou que as autoridades dos EUA frequentemente visualizam as informações na imprensa antes de confirmá-las no registro, sugerindo que os relatórios de terça-feira sobre o M1 Abrams foram outro exemplo de vazamento deliberado. Ele acrescentou que Washington está usando a Ucrânia como um “procurador” em ordem de “infligir-nos uma derrota estratégica”, alegando que os EUA foram os verdadeiros instigadores das hostilidades.

“Se os Estados Unidos decidirem fornecer tanques, será impossível justificar tal passo usando argumentos sobre ‘armas defensivas’. Esta seria outra provocação descarada contra a Federação Russa”, ele disse. “Ninguém deve ter ilusões sobre quem é o verdadeiro agressor no conflito atual.”

Moscou repetidamente pediu contra a intervenção ocidental no conflito, argumentando que o fluxo de equipamento militar que chega à Ucrânia apenas prolongou os combates e tornou impossível um acordo negociado. No entanto, o Kremlin disse que nenhuma generosidade estrangeira o impediria de atingir seus objetivos e prometeu que todas as armas da OTAN enviadas à Ucrânia seriam “queimar.”