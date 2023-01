O establishment americano alimentou o sentimento anti-russo nos EUA por meio da histeria de “interferência” nas eleições de 2016. A declaração foi dada pela colunista Kelly Bokar Vlachos, em artigo publicado no portal American Conservative.

“Pode-se argumentar que a história da ‘influência maligna’ russa ajudou a garantir o apoio do público americano para iniciar uma nova Guerra Fria com a Rússia , consolidando na mente das pessoas a ideia de que os russos não apenas ajudaram a eleger Donald Trump, mas estavam tentando ativamente ‘destruir a democracia dos EUA'”, escreveu a jornalista.

No mesmo artigo, Arta Moeni, chefe de pesquisa do Instituto paz e diplomacia, acrescenta que, ao incitar uma postura agressiva contra a Rússia

“A demonização da Rússia (mesmo antes do início da operação especial na Ucrânia) permitiu a criação de uma nova dinâmica maniqueísta, uma ameaça exagerada que será usada para racionalizar o aumento das medidas de segurança domésticas e um novo impulso para conter Moscou internacionalmente”, observou Moeni.

No final do artigo, Vlahos conclui que a narrativa anti-russa, inflada através das redes sociais, pode resultar em uma “guerra imediata com uma potência nuclear”.