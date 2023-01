A Guarda Nacional dos EUA anunciou sua prontidão para treinar ucranianos para trabalhar com Abrams

Anteriormente, o Wall Street Journal, citando autoridades americanas, informou que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está inclinado a transferir um “número significativo” de tanques Abrams M1 para Kyiv e pode anunciar isso esta semana. É indicado que os Estados Unidos anunciarão a transferência do Abrams M1 para a Ucrânia como parte de um acordo com a Alemanha sobre o fornecimento do Leopard 2 para Kyiv da Alemanha e de outros países.