Primeiro-ministro sueco deseja retornar ao diálogo com a Turquia sobre a adesão à OTAN

As relações entre a Suécia e a Turquia se deterioraram devido à queima do Alcorão pelo líder do partido de extrema direita dinamarquês “Curso Duro” Rasmus Paludan, foi obtida permissão das autoridades suecas para realizar esta ação provocativa. Depois disso, o presidente turco Tayyip Erdogan disse que a Suécia não deveria contar com o apoio turco para o pedido de adesão à OTAN.