Mídia: Documentos secretos encontrados na casa do ex-vice-presidente americano Pence

Nos Estados Unidos , um escândalo está ganhando força após relatos de que os mais altos funcionários do estado não cumprem as regras para o manuseio de documentos classificados. Em agosto de 2022, uma grande coleção desses materiais foi descoberta na propriedade de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Em seguida, descobertas semelhantes foram feitas no escritório pessoal do atual presidente Joe Biden e na garagem de sua casa particular.