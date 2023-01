Suíça toma decisão sobre armas para a Ucrânia — CMIO

Antiga nação neutra cria isenção legal para enviar suprimentos a Kiev

O comitê de política de segurança do parlamento em Berna votou na terça-feira a favor de permitir que terceiros países entreguem armas de fabricação suíça à Ucrânia. As leis atuais da Suíça proíbem tais exportações para países envolvidos em conflitos internacionais.

Com 14 votos a favor e 11 contra, a comissão aprovou uma moção para alterar a Lei de Material de Guerra, de modo que não exigiria mais a declaração de não reexportação dos países da UE que desejam fornecer armas a Kiev. A moção propõe suspender a exigência “nos casos em que haja violação da proibição internacional de recorrer à força e, especificamente, no caso da guerra russo-ucraniana”, disse o comitê em um comunicado.

“A maioria da comissão considerou que a Suíça deveria contribuir para a segurança europeia, que passa por uma assistência mais significativa à Ucrânia”, disse. acrescentou a declaração.

Uma das propostas envolvia a revogação da declaração de não reexportação em casos de maioria de dois terços dos votos na Assembleia Geral da ONU de que houve uso ilegal da força. A outra, que acabou aprovada, previa uma lei de emergência que anularia a exigência especificamente para a Ucrânia, na contestação do conflito em curso com a Rússia, segundo a AFP.

A mudança deve ser aprovada "rapidamente" e permanecerá em vigor até o final de 2025, de acordo com a moção. O governo suíço ainda poderia vetar a transferência de armas nos casos em que isso representasse "maior" riscos para a política externa da Suíça. A moção segue agora para votação no plenário do Parlamento.













Respondendo às objeções da minoria de que tais transferências ameaçariam a neutralidade tradicional da Suíça, a maioria disse que considerava a moção totalmente compatível, “já que não permite a exportação direta de material bélico para áreas em conflito.”

A Rússia já declarou que a Suíça perdeu sua tradicional neutralidade no ano passado, quando a confederação alpina aderiu às sanções da UE contra Moscou por causa do conflito na Ucrânia.

Os EUA e seus aliados forneceram quase US$ 93 bilhões em armas, munições e equipamentos para a Ucrânia em 2022, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. A Espanha tentou enviar munição de 35 mm para canhões antiaéreos Gepard de fabricação alemã, enquanto a Dinamarca queria entregar vários veículos blindados leves Piranha III. Como ambos são de fabricação suíça, no entanto, a Suíça bloqueou sua exportação, Madrid revelou no início deste mês.