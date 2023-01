Governo dos EUA processa Google — CMIO

A administração do presidente Joe Biden acusou a gigante da Big Tech de abusar de seu domínio no negócio de publicidade online

Google usou “anticompetitivo, excludente” práticas para esmagar ou diminuir ilegalmente quaisquer ameaças importantes ao seu domínio sobre o setor de publicidade online, alegou o governo do presidente Joe Biden em um processo contra a empresa.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) entrou com uma ação antitruste contra o Google na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Alexandria, Virgínia, pedindo que a empresa seja forçada a vender partes de seus negócios de publicidade. A publicidade representa cerca de 80% da receita do gigante da Big Tech.

O Google possui serviços dominantes que permitem aos clientes oferecer espaço publicitário, criar anúncios melhores e combinar editores com anunciantes. A empresa aproveitou seu tamanho e alcance para comprar ou interromper “real ou potencial” concorrentes e deixar pouca escolha aos anunciantes e sites a não ser usar seus serviços, alegou o processo.













“O Google frustrou a concorrência significativa e dissuadiu a inovação na indústria de publicidade digital, obteve lucros supracompetitivos para si e impediu que o mercado livre funcionasse de forma justa para apoiar os interesses dos anunciantes e editores que tornam possível a poderosa Internet de hoje.” disse o DOJ.

O Google argumentou que o governo estava tentando escolher vencedores e perdedores no “altamente competitivo” negócio de publicidade online. Os argumentos falhos do DOJ duplicam em grande parte os de um processo do Texas que foi recentemente rejeitado por um tribunal federal, disse a empresa em um comunicado.

Oito estados, incluindo o estado natal do Google, a Califórnia, juntaram-se ao governo federal no processo de terça-feira. “Estamos entrando com ação judicial para desfazer o monopólio do Google e restaurar a concorrência no negócio de publicidade digital”, disse. disse o procurador-geral do Colorado, Phil Weiser.

A administração do antecessor de Biden, o então presidente Donald Trump, entrou com uma ação antitruste contra o Google em 2020, alegando práticas anticompetitivas no negócio de busca online dominante da empresa. Esse caso está programado para ir a julgamento ainda este ano.