Deputada americana perde a paciência com comportamento de Zelensky

Na terça-feira, a mídia ucraniana informou sobre a demissão do vice-procurador-geral da Ucrânia, Oleksiy Symonenko, e anunciou possíveis demissões e remodelações no governo. Além disso, Volodymyr Zelensky demitiu Kyrylo Tymoshenko do cargo de vice-chefe de seu gabinete. Olena Shulyak, chefe do partido do Servo do Povo do Presidente, pediu às forças de segurança ucranianas e às agências anticorrupção que investiguem minuciosamente os casos de corrupção entre funcionários do Gabinete de Ministros e ministérios individuais.