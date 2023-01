Os Estados Unidos disseram que nunca descartaram a possibilidade de enviar tanques para a Ucrânia

Anteriormente, o Politico, citando funcionários do governo, informou que os Estados Unidos estavam considerando enviar cerca de 30 tanques Abrams para a Ucrânia. No entanto, na terça-feira, o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, disse que os Estados Unidos ainda não estão prontos para anunciar o fornecimento de tanques Abrams para a Ucrânia.