Deputados britânicos pedem investigação sobre aumento maciço de mortes – CMIO

Quase 3.000 britânicos a mais estão morrendo do que a média semanalmente, e não é o Covid-19 o responsável

Preocupados com as estatísticas nacionais que mostram um excesso de 20% de mortes por semana, os parlamentares do Reino Unido exigiram uma investigação, informou o Daily Mail na terça-feira. Ao contrário da última vez em que o excesso de mortes atingiu esses níveis, durante a segunda onda do Covid-19, poucas dessas mortes puderam ser atribuídas ao vírus.

Falando perante a Câmara dos Comuns na terça-feira, a deputada conservadora Esther McVey espetou o diretor médico Chris Whitty por culpar o aumento de mortes não relacionadas à Covid em “pacientes que não receberam estatinas ou remédios para pressão arterial durante a pandemia”, ressaltando que os números mensais de prescrições de estatina permaneceram constantes.

“Onde está a evidência? E se não houver, o que está causando essas mortes em excesso?” ela perguntou, exigindo do ministro “comprometer-se com uma investigação urgente e completa do assunto.”

O ministro da saúde pública trabalhista, Andrew Gwynne, descreveu o secretário de saúde Steve Barclay como “parte homem, parte avestruz” sobre sua recusa em enfrentar a questão, acusando o governo do PM Rishi Sunak de “negação e passagem de bola.”













“Houve 50.000 mortes a mais do que esperávamos em 2022”, disse ele à Câmara dos Comuns na terça-feira. “Excluindo a pandemia, é o pior número desde 1951.”

De acordo com o Office for National Statistics, 2.837 pessoas morreram a mais na segunda semana de janeiro do que o normal na Inglaterra e no País de Gales, sendo apenas 5% dessas mortes atribuíveis ao Covid-19.e

A última vez que o excesso de mortes foi tão alto, na segunda semana de fevereiro de 2021, as mortes por Covid-19 representaram 37% do total. A estatística também não é um valor discrepante – as últimas duas semanas de dezembro registraram 21% e 20% de mortes em excesso.

O Royal College of Emergency Medicine relatou que até 500 pessoas por semana estão morrendo porque não podem receber tratamento de emergência a tempo. Um recorde de 54.532 pessoas esperou mais de 12 horas nos departamentos de emergência para realmente ser internado no hospital depois que a decisão foi tomada, de acordo com dados do NHS, e apenas 65% dos pacientes foram atendidos em quatro horas.

No mês passado, Whitty alertou que “adiamento de atendimento eletivo e semi-eletivo e triagem”devido a bloqueios e atrasos do NHS resultaria em outra onda de mortalidade depois que o Covid-19 tivesse diminuído amplamente, com cânceres não diagnosticados e outras condições crônicas reivindicando um número maior de vítimas do que o normal.