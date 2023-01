Zelensky nomeia ex-chefe da região de Kyiv como vice-chefe do gabinete presidencial

Volodymyr Zelensky nomeou o ex-chefe da região de Kyiv, Oleksiy Kuleba, como vice-chefe de seu gabinete, de acordo com o decreto de Zelensky publicado em seu site.

“Para nomear Aleksey Vladimirovich Kuleba como Vice-Chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia”, diz o texto do decreto.