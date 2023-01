O chanceler alemão Olaf Scholz concordou em entregar tanques Leopard 2 para apoiar as forças de Kiev, informa o Der Spiegel

Berlim mudou sua posição sobre a entrega dos principais tanques de batalha Leopard 2 para a Ucrânia, finalmente concordando em enviar o hardware, informou o Der Spiegel na terça-feira, citando fontes.

De acordo com o semanário, o chanceler alemão Olaf Scholz concordou em fornecer a Kiev veículos blindados suficientes para equipar uma empresa de tanques. Embora a saída não tenha especificado um número exato, uma empresa geralmente é composta por pelo menos 16 tanques. Espera-se que a entrega iminente envolva uma das mais recentes variantes do veículo de combate, ou seja, tanques Leopard 2A6.

Os tanques em questão virão dos estoques da Bundeswehr da Alemanha, observou o Der Spiegel. O Financial Times também informou sobre a decisão de Berlim, citando fontes “familiarizado com o assunto”.

Mais cedo na terça-feira, um representante da gigante alemã de armas Rheinmetall disse ao site de notícias RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) que a empresa poderia fornecer cerca de 139 variantes do Leopard 2 para a Ucrânia, com um lote de 22 Leopard 2A4 que deve estar pronto em cerca de um ano.













A empresa também possui 29 tanques Leopard 2A4 adicionais em seu estoque, que estão sendo revisados ​​como parte do programa de transferência de armas de Berlim com outras nações europeias. Esses veículos estão quase operacionais e devem estar prontos em abril ou maio. A empresa também poderia fornecer 88 tanques Leopard 1 mais antigos, de acordo com o representante, que não forneceu um prazo para quando os veículos blindados da década de 1960 estariam operacionais.

Nos últimos dias, Berlim também sinalizou que mudou sua posição sobre as entregas de tanques de fabricação alemã à Ucrânia por terceiros países. Falando à emissora francesa LCI no domingo, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que, se países como a Polônia pedirem oficialmente essa permissão, Berlim “não ficaria no caminho”. A mensagem foi ampliada pelo novo ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, que incentivou os países que possuem tanques Leopard 2 a começar a treinar as tripulações ucranianas sobre como operá-los.

A aparente mudança de opinião de Berlim sobre a questão dos tanques ocorre depois que alguns de seus aliados, a saber, a Polônia, criticaram duramente o governo do chanceler Olaf Scholz por sua relutância em autorizar a transferência de veículos de combate de fabricação alemã para Kiev. Varsóvia sinalizou que estava pronta para fazê-lo sem permissão.

Moscou exortou repetidamente o Ocidente coletivo a parar “bombeando” A Ucrânia com armamento, mantendo-o, atingiria seus objetivos, independentemente do apoio duradouro a Kiev.