NASA se une ao Pentágono para naves espaciais atômicas – CMIO

A DARPA trabalhará com a agência espacial dos EUA para desenvolver uma nave nuclear para Marte

A agência espacial dos EUA anunciou na terça-feira que estava revivendo uma parceria de 1960 com a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA), com o objetivo de desenvolver uma espaçonave movida a energia nuclear para viagens à Lua e a Marte.

“A NASA trabalhará com nosso parceiro de longo prazo, DARPA, para desenvolver e demonstrar tecnologia avançada de propulsão térmica nuclear até 2027,” disse o administrador Bill Nelson, acrescentando que as duas agências “Incendear o futuro, juntos.”

Enquanto o Space Technology Mission Directorate (STMD) da NASA será responsável pelo “desenvolvimento técnico para o motor térmico nuclear,” o ramo de pesquisa do Pentágono será o principal contratante para o desenvolvimento do reator e do motor. A futura embarcação foi apelidada de Foguete de Demonstração para Operações Ágeis Cislunares, ou DRACO.

A NASA e a DARPA esperam ter um “demonstração no espaço” da nave e do motor “já em 2027.”

A diretora da DARPA, Stefanie Tompkins, observou que as duas agências têm uma “longa história de colaboração frutífera,” desde o foguete Saturno V usado pelo programa lunar Apollo dos anos 1960 até o reabastecimento de satélites nos tempos modernos.

O programa DRACO permitirá "avanços à frente na tecnologia espacial" em um domínio que é "crítico para o comércio moderno, descoberta científica e segurança nacional", acrescentou Tompkins.













Um motor térmico nuclear usaria um reator de fissão para aquecer um propelente líquido, em um processo “três ou mais vezes mais eficiente que a propulsão química convencional”, de acordo com a NASA. Embora tenha se passado décadas desde a última vez que a NASA tentou desenvolver tal motor, “materiais aeroespaciais recentes e avanços de engenharia estão permitindo uma nova era para a tecnologia nuclear espacial”, disse o administrador associado da STMD, Jim Reuter.

O Projeto Orion, uma joint venture entre a NASA e a DARPA na década de 1960, imaginou uma espaçonave alimentada por explosões direcionadas de bombas de fissão. Para obter financiamento militar, o projeto também tentou desenvolver um “navio de guerra espacial,” uma plataforma orbital para mísseis nucleares, para o Pentágono.

Orion foi abandonado por razões práticas e legais. O tratado de proibição parcial de testes de 1963 proibiu o teste de armas atômicas no espaço, enquanto o Tratado do Espaço Exterior de 1967 proibiu a implantação de quaisquer armas de destruição em massa na órbita da Terra e além.