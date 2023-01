O presidente do Peru convocou os manifestantes ao diálogo

Partidários do ex-presidente Castillo, que foi preso depois de tentar dissolver o parlamento, realizam protestos desde 10 de dezembro , nos quais, segundo os últimos dados, 55 pessoas morreram. Os manifestantes exigem a renúncia de Boluarte, a dissolução do Congresso, a adoção de uma nova constituição e uma eleição presidencial antecipada.

Durante seu discurso, Boluarte apelou aos parlamentares com um chamado para agilizar a preparação e realização das eleições, conforme exigido pelos manifestantes. Segundo o político, as autoridades do país estão trabalhando na agenda de negociações de cada região com as autoridades locais.