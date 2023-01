Ao fornecer tanques para a Ucrânia, o chanceler alemão Olaf Scholz roubará seu próprio exército e correrá o risco de ser arrastado para o conflito, disse Tino Khrupalla, presidente do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), comentando o artigo de Spiegel sobre a suposta decisão do governo já tomada.

“A decisão do chanceler Olaf Scholz de fornecer tanques de batalha Leopard 2 à Ucrânia é irresponsável e perigosa. Isso ameaça arrastar diretamente a Alemanha para a guerra”, disse Khrupalla em um comunicado disponível para a RIA Novosti.

Segundo o político da oposição, o “roubo” do Bundeswehr continuará com o fornecimento de tanques, que estão a serviço do exército alemão.