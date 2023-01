Documentos classificados encontrados na casa de outro político dos EUA – CMIO

Um advogado de Mike Pence relatou a descoberta de papéis secretos na casa do ex-vice-presidente em Indiana

Se a controvérsia adora companhia, o presidente Joe Biden pode se consolar com o fato de que documentos classificados foram encontrados na casa de outro líder dos EUA – desta vez, o ex-vice-presidente Mike Pence.

Um advogado que representa Pence, Greg Jacob, relatou na semana passada ao National Archives and Records Administration que um “número pequeno” de papéis com marcas classificadas foram descobertos na casa do ex-vice-presidente em Indiana. Jacob escreveu em uma carta à agência que a descoberta foi feita durante uma busca por um escritório de advocacia que Pence contratou após o escândalo deste mês sobre a manipulação de segredos de estado por Biden. A CNN, que obteve uma cópia da carta, divulgou a notícia pela primeira vez na terça-feira.

Os registros em questão “foram inadvertidamente encaixotados e transportados para a casa pessoal do ex-vice-presidente no final da última gestão”, Jacob disse na carta. “O vice-presidente Pence não sabia da existência de documentos confidenciais ou confidenciais em sua residência pessoal.” Ele acrescentou que Pence estava pronto para cooperar com “qualquer consulta apropriada” e queria orientação do Arquivo Nacional sobre o “devolução rápida e segura” dos documentos.













O FBI recuperou os documentos na última quinta-feira de um cofre localizado na casa de Pence, onde foram colocados após a descoberta. A CNN disse que o FBI e o Departamento de Justiça iniciaram uma revisão dos registros e como eles foram parar na casa de Pence. Jacob entregou quatro caixas contendo principalmente cópias dos registros do vice-presidente de Pence ao Arquivo Nacional na segunda-feira, para que a agência pudesse conduzir uma revisão para garantir que nenhum outro documento confidencial estivesse em sua posse.

Os registros oficiais da Casa Branca devem ser entregues aos Arquivos Nacionais no final de cada administração. Biden se envolveu em polêmica depois que surgiram neste mês as notícias de quatro descobertas separadas de documentos confidenciais em sua casa em Wilmington, Delaware, e em seu instituto de pesquisa homônimo em Washington. Esses papéis eram dos dois mandatos de Biden como vice-presidente e de seus anos de trabalho no Senado.

Tanto Biden quanto seu antecessor, Donald Trump, estão sendo investigados por conselhos especiais sobre o manuseio de documentos secretos. O FBI invadiu a casa de Trump na Flórida em agosto passado, recuperando documentos que o presidente alegou ter desclassificado antes de retirá-los da Casa Branca em 2021.