Saakashvili, que está na clínica, foi infectado com coronavírus

Saakashvili foi detido na Geórgia em 1º de outubro de 2021 e está sendo investigado em vários casos criminais. O político foi condenado à revelia nos casos do assassinato do banqueiro Sandro Girgvliani e do espancamento do deputado Valery Gelashvili. No primeiro caso, Saakashvili foi condenado a três anos de prisão, no segundo – a seis. Além disso, ele é réu nos casos de dispersão de um comício da oposição em 7 de novembro de 2007, pogrom da empresa de televisão Imedi e desvio de recursos do orçamento do Estado – ainda estão sendo apreciados pelos tribunais. O primeiro-ministro georgiano Irakli Garibashvili disse que Saakashvili permaneceria na prisão por muito tempo, ele cumpriria toda a pena.