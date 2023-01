China pode espionar através de dispositivos domésticos, alerta relatório – CMIO

Dispositivos habilitados para Internet das coisas estão constantemente relatando dados de uso de volta para seus fabricantes, o governo do Reino Unido foi avisado

Microchips fabricados na China embutidos em dispositivos de internet das coisas, como geladeiras, carros e televisões inteligentes, permitem que Pequim espione britânicos desavisados, revelou um relatório do think tank OODA publicado na segunda-feira e visto pelo UK Telegraph.

Reivindicar a ameaça dos componentes fabricados na China, chamados IoTs celulares, é maior do que a representada pelos componentes Huawei 5G fabricados na China, que o governo do Reino Unido decidiu cortar da rede 5G da Grã-Bretanha até 2027, sob forte pressão dos EUA.

Esses módulos de ‘cavalo de Tróia’ ​​são encontrados em todos os dispositivos conectados à Internet das Coisas, de laptops e relógios inteligentes a carros, geladeiras, medidores inteligentes, câmeras de campainha, máquinas de pagamento com cartão de crédito e até lâmpadas. Projetados para coletar dados de uso e transmiti-los de volta ao fabricante usando redes 5G, eles podem produzir uma imagem relativamente detalhada de um usuário, de uma comunidade ou de todo um setor.

As empresas chinesas que dominam o setor devem entregar esses dados ao governo chinês, se solicitado, alerta o relatório. Tal riqueza de dados pode ser usada para identificar e vigiar fontes de inteligência em potencial ou outros VIPs, identificando quem lida com informações confidenciais e quais possíveis caminhos para chantagem ou suborno podem funcionar com eles – um medo que se tornou muito real no início deste mês, quando os dispositivos foram encontrados em carros ministeriais no Reino Unido.













A vigilância passiva pode permitir que Pequim identifique as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos, enquanto a intervenção ativa pode sabotar um concorrente – ou a infraestrutura de um país inteiro, de acordo com o relatório.

“Os dados gerados por sistemas automatizados de logística, manufatura e transporte…”, afirma o relatório, comparando a riqueza de dados registrados pelos microchips a “uma forma de conhecimento interno orientado por dados.”

Seu autor, o veterano consultor do Reino Unido e da China, Charles Parton, instou Londres a não permitir que a China obtenha o monopólio dos dispositivos. Enquanto mais da metade (54%) das IoTs celulares do mundo já são fabricadas por três empresas chinesas, as empresas ocidentais também as fabricam. Ele enfatizou que agências governamentais e empresas que operam em setores sensíveis como defesa devem auditar seus dispositivos até o final de 2025 e substituir quaisquer dispositivos vulneráveis, alertando que milhões de unidades de espionagem em potencial já estão sendo usadas no Reino Unido.

Pequim rejeitou as alegações de vigilância como “manipulação política”, alertando que barrar as empresas chinesas do mercado do Reino Unido não apenas “minam seriamente as regras do comércio internacional,” mas também “fragmentar o mercado global e sabotar a segurança e a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais.”