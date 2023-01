O primeiro-ministro da Grécia anunciou uma resposta dura à possível agressão da Turquia

ATENAS, 24 de janeiro – RIA Novosti. Os céus gregos estão protegidos como nunca antes, a Grécia reforçou suas forças armadas e está pronta para responder a qualquer agressão, e qualquer “ataque” da Turquia pode se tornar uma retirada desordenada, disse o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis durante uma visita à base aérea de Tanagra e as empresas da indústria helênica de aviação (Hellenic Aviation Industry, EAV). Os céus gregos estão protegidos como nunca antes, a Grécia reforçou suas forças armadas e está pronta para responder a qualquer agressão, e qualquer “ataque” da Turquia pode se tornar uma retirada desordenada, disse o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis durante uma visita à base aérea de Tanagra e as empresas da indústria helênica de aviação (Hellenic Aviation Industry, EAV).

Mitsotakis participou e falou na cerimônia de entrega dos projetos de Segurança de Suprimento e Informação (SSI) e da quinta aeronave F-16 atualizada para o nível Viper para a força aérea, informou a assessoria de imprensa do primeiro-ministro.

22 de janeiro , 12h23 Autoridades gregas mostraram a embaixadores europeus uma cerca na fronteira com a Turquia

O programa para atualizar o F-16 para o nível Viper começou em 2020, a primeira aeronave da Força Aérea Grega recebida em setembro de 2022. Como parte do programa, está prevista a modernização de 83 aeronaves F-16, com conclusão prevista para 2027.

“Hoje, dois eventos marcantes estão sendo escritos em Tanagra e outra página importante em nossa história de defesa. O quinto F-16 Viper atualizado está pronto para decolar de Tanagra e ir para Creta para o serviço. E aqui o centro técnico EAV adquire mais dois importantes instalações de produção da Lockheed Martin como parte de sua longa colaboração com a indústria de aviação nacional”, disse Mitsotakis.

“Com as aeronaves Viper, as novas aeronaves Block 50 e Block 52 também modernizadas, e as que estão planejadas, com as novas 24 aeronaves Rafale, que receberemos integralmente durante o ano, e posteriormente também com o esquadrão F-35, já que A Grécia manifestou oficialmente interesse em aderir ao programa para criar esta importante aeronave de quinta geração, o céu grego está protegido como nunca antes”, disse ele.

Segundo ele, isso está acontecendo em um momento, de fato, em que “vizinhos formidáveis” em vez de produção conjunta estão finalmente excluídos do programa de caças de quinta geração.

“E em vez de ter caças como esse, eles estão tendo dificuldade em obter atualizações, talvez algum dia, para seus próprios F-16. É uma mudança completa de imagem”, disse Mitsotakis.

14 de janeiro , 13:27Operação militar especial na Ucrânia A Grécia não vai criar uma base americana em Alexandroupolis

Segundo ele, a Turquia pode “aterrissar na dura realidade”.

“No campo das ameaças abertas, respondemos com prontidão resoluta a qualquer agressão barulhenta. E aqueles que se gabam de poder “vir de repente uma noite” sabem que eles próprios podem acordar uma noite e pousar em dura realidade. E deixe-os saber depois, que quanto mais levantam a voz, mais reduzem significativamente sua autoridade e que cada um de seus “assaltos” pode se tornar uma retirada desordenada ante o triângulo do direito internacional, nossas prósperas forças militares e nossas fortes alianças”, disse o primeiro-ministro grego ministro disse.

Segundo ele, a Grécia não dialoga com o irracional, mas permanece sempre aberta ao Estado de direito, à lógica, à boa vizinhança, à necessidade de resolver as diferenças com base no direito internacional.

Mitsotakis disse que novas fragatas para a Marinha grega já estão sendo construídas e um programa de novas corvetas está sendo lançado, novos helicópteros Romeo serão recebidos e os sistemas de mísseis das forças terrestres serão modernizados.

O Primeiro-Ministro assistiu à descolagem do F-16 Viper, o quinto caça modernizado da Força Aérea, em Tanagra, e visitou uma área onde decorrem trabalhos técnicos nos aviões F-16 Viper e P-3 Orion. Ele também foi informado sobre dois novos edifícios que foram inaugurados nas instalações da EAB em Tanagra – uma unidade de processo químico e um galpão de pintura de aeronaves, informou a assessoria de imprensa.

14 de janeiro , 11:44 Primeiro-ministro grego diz não acreditar em conflito armado com a Turquia

A EAV disse que o negócio se recuperou com forte apoio do governo, com a EAB mostrando forte crescimento de receita nos últimos dois anos e retornando à lucratividade em 2021 após vários anos de prejuízo. A receita é projetada para mais do que dobrar este ano em comparação com 2020.

Nos últimos dois anos, a ΕΑB contratou mais de 700 pessoas e agora tem 2.000 funcionários altamente qualificados.

A carteira de pedidos da EAB inclui a atualização de um total de 83 caças F-16 para o tipo Viper, a construção do primeiro drone de design grego, o Architas UAV, que foi desenvolvido em colaboração com três universidades, a construção de um segundo drone Gripa, em colaboração com quatro universidades gregas e exportação de peças de reposição para aeronaves F-16 e C-130 fabricadas em Tanagra pela empresa americana Lockheed Martin.

Agora ΕΑB está entrando no setor espacial, focando na primeira etapa na montagem de microssatélites. Ao mesmo tempo, está se tornando um centro aeronáutico internacional, ampliando sua presença geográfica, realizando valiosos programas de treinamento para os países árabes, informou a assessoria de imprensa.