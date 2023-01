Bill Gates diz que o conflito na Ucrânia retarda o alcance das metas da ONU

As metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela ONU para 2030 não serão alcançadas devido ao conflito na Ucrânia, disse o bilionário fundador da Microsoft, Bill Gates, no Australian Lowy Institute.

“As metas que a ONU estabeleceu para 2030, as chamadas “metas de desenvolvimento sustentável”, não vamos atingir essas metas”, acredita o filantropo.

Ele enfatizou que as metas mencionadas eram bastante realistas e que o conflito terminaria, mas o aumento dos preços dos alimentos, fertilizantes – tudo isso levaria à morte o mesmo número de pessoas fora e dentro da Ucrânia.

Na Austrália, o bilionário também se reuniu com o primeiro-ministro Anthony Albaniz, com quem, entre outros assuntos, discutiu a COVID-19 e as mudanças climáticas.