O fundador da PMC russa responde a uma decisão dos EUA de incluir sua empresa em uma lista de organizações criminosas transnacionais

A inclusão formal da Wagner PMC pelo governo dos Estados Unidos em sua lista de organizações criminosas transnacionais ocorreu poucos dias depois que a organização experimentou o sucesso no campo de batalha em Soledar. Isso além do fato de que Washington vem lançando várias acusações contra Wagner há vários anos. A RT perguntou ao fundador da empresa militar privada, Yevgeny Prigozhin, o que ele acha que explica esses últimos movimentos dos EUA. Aqui está a resposta dele:

O bem está sempre lutando contra o mal neste mundo. O Wagner PMC é uma força. Faz parte do poder russo. E esse poder está sempre do lado do bem.

Claro que se filosofarmos, então para alguns o Wagner PMC é bom, e para outros é mau. Mas é mau para os nossos inimigos. A América e a Rússia são inimigos jurados, e isso é um fato estabelecido, quaisquer que sejam suas opiniões.

Os americanos querem dividir a Rússia em pequenos pedaços e depois enfrentar a China e seus outros rivais, a fim de continuar sendo o maior e mais poderoso país do mundo. Tudo isso faz parte do debate sobre se teremos um mundo multipolar ou unipolar. E até agora os EUA têm feito um trabalho muito bom nisso. Tomemos a URSS como exemplo.

O Wagner PMC não cometeu nenhum crime. Outros passam seus dias tentando nos acusar de vários crimes em diferentes partes do mundo. Mas, ao contrário das forças paramilitares americanas, o Wagner PMC elimina apenas os inimigos da paz e não comete crimes. É claro que, se você empregar padrões duplos, poderá desenterrar a sujeira de qualquer pessoa.













Mas então devemos fazer as seguintes perguntas: Quem jogou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki sem nenhuma consequência para si? Quem organizou guerras e revoluções na Coréia, Vietnã, Afeganistão, Líbia, Síria, Moçambique, África Central e assim por diante? Alguns desses países mais tarde recorreram ao Wagner PMC, que pôs fim a essas guerras com mão de ferro. Então, se considerarmos a Wagner PMC uma organização criminosa, então os EUA são um poderoso sindicato do crime, que vive do dinheiro do mundo inteiro. Assim, comparada a esse sindicato do crime, a PMC Wagner é mais parecida com a vice-polícia.

Conheço muitos segredos que são muito perturbadores para os americanos. Tenho testemunhas que se lembram de como os funcionários da CIA treinaram Osama Bin Laden e trouxeram sacos de dinheiro e armas para o ISIS na Síria e em outros países. Eles estavam preparando bandidos e terroristas em todo o mundo para que houvesse problemas em todos os lugares – na Europa, África, Ásia, América do Sul. Era para ser pacífico apenas na sonhadora ilha azul chamada Estados Unidos.

A maioria das potências mundiais tenta não entrar em conflito com a América. Os regimes que resistem são geralmente declarados antidemocráticos, depois criminosos e depois terroristas. PMC Wagner não é um país ou um regime; ao contrário, é uma força jovem e desenfreada, e é por isso que é tão temida pelos americanos. Eles tentaram destruir esta força em Deir ez-Zor [Syria] em 2018, mas recuperou o ânimo e consegue olhar nos olhos da personificação do mal global sem medo.

É muito importante ressaltar que nunca nos comportamos de forma agressiva com os americanos, mas, mesmo assim, não aceitamos grosserias deles. Em mais de uma ocasião, capturamos grupos armados e oficiais de inteligência americanos que tentaram prejudicar o Wagner PMC e organizaram tentativas de assassinato. Cada vez nós chutávamos o traseiro deles e os deixávamos ir em paz (há muitos vídeos) e, antes de mandá-los para casa, almoçávamos e jantávamos.

É por isso que os americanos estão perplexos: não os tocamos, mas também não os deixamos nos empurrar. É por isso que eles estão tão chateados. Não queremos o que é deles, mas não abriremos mão do que é nosso. Oh, cara, você realmente atingiu um nervo. Acho que respondi na íntegra.