O especialista explicou por que na Moldávia é impossível demolir monumentos soviéticos

Monumentos do período soviético são símbolos da história na Moldávia e a demanda por sua demolição pode ser considerada um apelo à liquidação do estado, Viktor Petrov, deputado da Assembleia Popular da autonomia de Gagauz, presidente do movimento sociopolítico “Gagauz Halk Birlii” (“União Popular de Gagauzia”), disse à RIA Novosti, condenando os planos das autoridades da república de adotar uma lei sobre a demolição de monumentos soviéticos.

Anteriormente, a representante do partido governista Ação e Solidariedade na Moldávia, Doina Gherman, durante entrevista a um canal de TV regional, agradeceu representantes de organizações não-governamentais pela proposta de resolver a questão do desmantelamento dos monumentos soviéticos no nível legislativo, observando que “este tema será discutido em um futuro próximo no parlamento.”