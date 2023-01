Atualização do ‘Relógio do Juízo Final’ desencadeada pelo conflito na Ucrânia – CMIO

O ponteiro dos minutos avançou para 90 segundos a partir da meia-noite, o momento mais perigoso para a humanidade de todos os tempos, em meio a temores de uma guerra nuclear

A humanidade está em seu momento mais perigoso já registrado, com o chamado Relógio do Juízo Final avançando para apenas 90 segundos antes da meia-noite, enquanto o conflito Rússia-Ucrânia alimenta o medo de uma guerra nuclear, de acordo com um importante grupo de cientistas atômicos.

O Boletim dos Cientistas Atômicos ajustou seu Relógio do Juízo Final na terça-feira, avançando 10 segundos para refletir a visão do grupo de quão perto o mundo foi levado de uma calamidade generalizada. O relógio, que é atualizado todo mês de janeiro, foi projetado para alertar as pessoas sobre as ameaças à sua existência, incluindo guerra nuclear, mudança climática e biotecnologia.

O último ajuste reflete “um tempo de perigo sem precedentes”, que deriva em grande parte – embora não exclusivamente – de “os crescentes perigos da guerra na Ucrânia”, disse o grupo. O Conselho de Ciência e Segurança (SASB) do boletim acusou a Rússia de fazer “ameaças veladas” para usar armas nucleares, lembrando ao mundo que o conflito pode sair do controle e escalar catastroficamente.

“Mesmo que o uso nuclear seja evitado na Ucrânia, a guerra desafiou a ordem nuclear – o sistema de acordos e entendimentos que foram construídos ao longo de seis décadas para limitar os perigos das armas nucleares”, afirmou. disse o membro SASB Steve Fetter, reitor da escola de pós-graduação e professor de políticas públicas da Universidade de Maryland.













O SASB previu que – se o último tratado de armas nucleares remanescente entre a Rússia e os EUA, o Novo START, expirar em 2026 – uma corrida armamentista nuclear ocorrerá. A China já está expandindo rapidamente seu programa nuclear, a Coréia do Norte aumentou os testes de mísseis, o Irã está se aproximando da capacidade de armas nucleares e os EUA, Rússia e Índia estão modernizando seus arsenais.

O ex-presidente da Mongólia Elbegdorj Tsakhia disse que o fio condutor de todas as ameaças existenciais do mundo é “falha de liderança”. Mary Robinson, ex-alta comissária da ONU para os direitos humanos, concordou, dizendo: “O Relógio do Juízo Final está soando um alarme para toda a humanidade. Estamos à beira de um precipício, mas nossos líderes não estão agindo em velocidade ou escala suficientes para garantir um planeta pacífico e habitável”.

O Relógio do Juízo Final avançou pela última vez em 2020, quando avançou 20 segundos, para 100 segundos antes da meia-noite. Ele permaneceu inalterado após as revisões de 2021 e 2022 do grupo.