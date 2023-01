Chefe de política externa da UE afirma que Rússia é capaz de destruir satélites no espaço

“Em novembro de 2021, a Rússia testou uma arma antissatélite cinética. Este foi um ato irresponsável que não apenas gerou detritos perigosos no espaço, mas sinalizou a todos que a Rússia está preparada para colocar em risco os satélites de todos. Se eles pudessem fazer isso com um satélite, eles poderiam fazer isso com nossos satélites”, disse Borrell na 15ª Conferência Espacial Europeia.