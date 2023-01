Alemanha a anos de substituir o gás russo – oficial – CMIO

Os terminais flutuantes de GNL do país atingirão a capacidade necessária antes de 2026, estima o Ministério da Economia

A Alemanha está longe de substituir totalmente o fornecimento de gás de gasoduto russo por gás natural liquefeito (GNL), mostram estimativas do Ministério da Economia do país.

De acordo com um documento publicado no site do Bundestag, a Alemanha importou 55 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural russo em 2021. O documento também mostra que as novas Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação (FSRUs) da Alemanha, que estão sendo instaladas em vários de portos para permitir a importação de GNL, pode atingir uma capacidade similar não antes de 2026.

Até 2030, essas capacidades devem aumentar para 76,5 bcm, ou cerca de 80% do consumo total de gás alemão em 2021. No entanto, o ministério observa que, mesmo quando os terminais estiverem online, o mercado global de GNL pode não ter capacidade suficiente para cobrir demanda, o que poderia adiar ainda mais essas datas.

O ministério observa que as instalações de armazenamento de gás do país estão atualmente bem abastecidas e não há perigo imediato de escassez de gás. No entanto, reconhece que, quando as lojas secarem no final deste ano e chegar a hora de reabastecê-las para a próxima estação de aquecimento, a Alemanha poderá enfrentar escassez. De acordo com cálculos do Oxford Institute for Energy Studies, a Alemanha enfrenta uma lacuna de fornecimento de cerca de 30 bcm de gás este ano, e as FRSUs devem produzir menos da metade desse volume até o final de 2023.













“A verdade é que não haverá capacidade de produção de GNL nos próximos três a quatro anos no mundo para atender à demanda crescente. Portanto, a estratégia tácita é que a Alemanha continuará a pagar preços absurdos e outros países menos ricos ficarão de mãos vazias.”, disse Christian Leye, representante do Partido de Esquerda do Bundestag à Bloomberg.

A Alemanha conseguiu reduzir sua dependência da energia russa no ano passado importando GNL através de vizinhos europeus e aumentando os fluxos de gás da Noruega e da Holanda. No entanto, seus estoques de gás foram preenchidos durante o verão, quando o gás russo ainda escoava diretamente para o país. Outro problema é o custo das importações de GNL, que é estimado em quatro vezes mais caro do que as entregas de gasodutos russos. A Alemanha também pode enfrentar restrições de oferta se a Holanda seguir com os planos recentemente anunciados de fechar o campo de gás de Groningen, o maior depósito de gás da região.

