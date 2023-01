Aumento enorme de suspeitos de terrorismo pegos entrando nos EUA – CMIO

Patrulha de fronteira prendeu mais pessoas em um mês do que nos quatro anos da presidência de Donald Trump

Agentes federais dos EUA prenderam 38 suspeitos de terrorismo na fronteira sul nos últimos três meses de 2022, quando o fluxo de estrangeiros ilegais para o país atingiu o nível mais alto de todos os tempos. Os suspeitos foram nomeados na lista de observação de terror em outubro–dezembro, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).

No último ano fiscal do governo, encerrado em 30 de setembro, 98 suspeitos de terrorismo foram capturados enquanto tentavam cruzar a fronteira sul dos Estados Unidos, mais de seis vezes mais do que nos 12 meses anteriores.

Desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, cerca de 150 pessoas no banco de dados de triagem de terroristas dos EUA foram detidas na fronteira. Em comparação, houve 14 prisões desse tipo durante os quatro anos do ex-presidente Donald Trump no cargo – menos do que as 17 capturadas apenas no mês passado.

Os suspeitos de terrorismo ainda representam uma pequena porcentagem do fluxo total de tráfico ilegal de estrangeiros na fronteira sul, mas a taxa aumentou quase nove vezes desde que Biden assumiu o cargo.













O CBP não forneceu uma estimativa de quantos terroristas escaparam da prisão ao cruzar a fronteira sul nos últimos meses. No entanto, entre os estrangeiros ilegais em geral, cerca de 600.000 “fugitivos” entraram nos EUA no ano passado sem serem presos. Esses migrantes são vistos por agentes de fronteira, mas não capturados, o que significa que um número desconhecido de pessoas adicionais cruza os EUA sem ser detectado. A agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) deportou 55 suspeitos de terrorismo no ano passado.

Agentes federais na fronteira sul encontraram quase 252.000 imigrantes ilegais em dezembro, um recorde histórico. Desde o primeiro mês completo de Biden no cargo, mais de 4,5 milhões de migrantes foram detidos na fronteira EUA-México.

Os republicanos culparam Biden “fronteira aberta” políticas para criar a crise. Essas políticas enviaram uma mensagem de “Venham um, venham todos” para “terroristas, criminosos e narcotraficantes e cartéis”, disse o senador Bill Hagerty, um republicano do Tennessee.