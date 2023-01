Índia produzirá mais iPhones – ministro – CMIO

A Apple deve mudar sua produção da China após interrupções relacionadas à Covid em sua principal fábrica de montagem

A Apple está buscando aumentar sua produção na Índia, já que a fabricante do iPhone continua a transferir sua produção da China, disse o ministro do Comércio e Indústria, Piyush Goyal, na segunda-feira.

A gigante da tecnologia quer que a Índia responda por até 25% de sua produção, passando dos atuais 5% para 7%, segundo Goyal, que chamou a Apple de “outra história de sucesso” enquanto falava sobre as vantagens de fazer negócios com a quinta maior economia do mundo.

Ele não especificou quando a Apple quer atingir a meta, mas observou que “eles lançaram os modelos mais recentes da Índia, fabricados na Índia.”

No ano passado, a Apple iniciou a produção de seu carro-chefe, o iPhone 14, na Índia. Foi a primeira vez que a gigante da tecnologia produziu seu último modelo na Índia tão perto de seu lançamento. A Apple fabrica iPhones no país asiático desde 2017, primeiro com a Wistron e depois com a Foxconn, principal montadora de iPhones, em linha com a pressão do governo indiano pela fabricação local.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Maior fábrica de montagem de iPhone do mundo em quarentena

O ministro de Tecnologia da Informação da Índia, Ashwini Vaishnaw, twittou na segunda-feira que as exportações da Apple da Índia atingiram US$ 1 bilhão em dezembro.

A gigante da tecnologia com sede na Califórnia tem procurado diversificar a produção fora da China, onde atualmente monta a maior parte de seus iPhones, após grandes interrupções na fábrica do iPhone em Zhengzhou, onde centenas de trabalhadores se juntaram a protestos relacionados aos rígidos regulamentos do Covid-19.

Analistas do JP Morgan estimaram em setembro passado que um quarto de todos os produtos da Apple seriam fabricados fora da China até 2025. No ano passado, a Reuters informou citando fontes familiarizadas com o assunto que a Foxconn planeja quadruplicar a força de trabalho em sua fábrica de iPhone na Índia em dois anos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT