Por que o comércio EUA-China está a caminho de quebrar recordes, apesar de toda a política – CMIO

As reais necessidades da economia global superam o alarmismo político – por enquanto

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, se reuniram na Suíça na semana passada para administrar as diferenças e “impedir que a competição se torne algo próximo a um conflito.”

Foi o contato de mais alto escalão entre os dois lados desde que seus respectivos presidentes se encontraram em novembro passado – e não poderia ser em momento melhor. Em meio a toda a conversa sobre dissociação, a importância do relacionamento EUA-China é grande.

De acordo com um relatório recente da Bloomberg, o comércio entre os EUA e a China está a caminho de quebrar recordes, apesar das fortes conversas dos políticos de Washington sobre a separação da potência asiática. O relatório diz que isso é “um sinal de vínculos resilientes entre as principais economias do mundo em meio à acalorada retórica de segurança nacional em Washington.”

Dados do governo federal até novembro de 2022 mostram que as importações e exportações do ano passado atingirão um recorde histórico, ou pelo menos chegarão muito perto. Não teremos o quadro completo do lado dos EUA até fevereiro – mas os números anuais de Pequim mostram um saldo comercial recorde de US$ 760 bilhões.

Apesar da administração do plano ‘Buy American’ do presidente Joe Biden e das políticas protecionistas comerciais, como a Lei de Redução da Inflação, todos os sinais apontam para um aumento do comércio com a China. Isso também ocorre apesar da guerra comercial iniciada por seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump, e de várias disputas em andamento na Organização Mundial do Comércio (OMC).













Em um exemplo famoso, a Luxshare Precision, uma empresa de manufatura chinesa, ganhou um contrato para produzir os novos modelos premium de iPhone da Apple. Relatórios do mês anterior sugeriram fortes especulações de que a gigante americana da tecnologia planejava deixar a China completamente. Estes estavam claramente incorretos.

Junto com isso, os EUA estão competindo por alguns dos principais mercados europeus para expandir para fora da China. Mas também não parece ser o caso. Por exemplo, a gigante da indústria automobilística alemã Mercedes Benz planeja manter negócios com a China e considera o país asiático um “mercado muito importante,” independentemente do que os políticos dizem.

Mercedes Benz Chefe de Produção Joerg Burzer esclareceu isso em uma entrevista em janeiro para a Bloomberg TV. Segundo ele, a montadora quer manter sua cadeia de suprimentos por causa da resiliência, da confiabilidade e da pegada de carbono.

O processo de globalização visa reduzir o atrito. Isso significa reduzir os obstáculos entre as pessoas e os bens e serviços que desejam. A China, com uma força de trabalho relativamente barata, mas qualificada, significa que os bens e serviços podem ser mais acessíveis se utilizados. Ou seja, a inclusão da China na cadeia de suprimentos global está ajudando a reduzir o atrito.

Todas as empresas querem reduzir o atrito. É sua inclinação natural. Seu objetivo é colocar seu produto ou serviço nas mãos do maior número possível de pessoas. É por isso que as empresas não estão seguindo os planos dos políticos de se desfazer da China. Porque isso criaria mais atrito na cadeia de suprimentos global; ergueria gigantes muros metafóricos entre pessoas, bens e serviços.

Para ter certeza, há casos em que a globalização não consegue o que quer e os valores crus do imperialismo vencem. Por exemplo, muitos americanos gostariam de visitar lugares como Cuba ou a República Democrática da Coreia – e certamente muitas empresas poderiam fazer uma fortuna ajudando-os – mas, infelizmente, o imperialismo americano venceu. O mesmo vale para o petróleo de lugares como Irã e Venezuela, embora aparentemente exceções estejam sendo feitas para o último.













Mas a diferença para a China é que é muito importante. É um ator tão importante na redução do atrito para toda a economia global que a dissociação da China a faria retroceder cem anos. A China é o eixo central da roda da economia global, por assim dizer. É impossível removê-lo sem perturbar os raios.

O medo que os políticos estão levantando, mesmo que não esteja obtendo resultados agora, é real. O presidente e CEO da DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, chefe de um dos maiores facilitadores do comércio global do mundo, disse na Bloomberg TV na terça-feira: “Não podemos nos dar ao luxo de um problema geopolítico.” Ele disse que os empresários sabem como administrar seus negócios e como ganhar dinheiro, mas não podem prever o que os líderes de Washington e Pequim farão.

Este é um ponto muito esclarecedor porque até mesmo a ameaça de dissociação pode criar pânico e medo que eventualmente se traduzem no mundo real. É por isso que os políticos em Washington, que são os principais culpados pela linguagem grosseira em relação à política comercial, devem esfriar o tom. Podemos ver que a dissociação não está acontecendo – e, para ser honesto, ninguém realmente quer que isso aconteça. Mas falar sobre isso só cria problemas desnecessários.

O recente encontro entre Liu e Yellen é um excelente exemplo de como as questões entre os dois lados podem ser resolvidas amigavelmente. Esperançosamente, pode servir para reduzir o atrito diplomático entre Washington e Pequim.