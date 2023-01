“Eles (as autoridades da Letônia), é claro, não têm medo, porque entendem que não haverá invasão. Mas incitar essa histeria é, como dizem, uma linha que eles seguem constantemente. Eles excitam a opinião pública, expõem nosso país como um inimigo, um vizinho agressivo”, disse Vanin no programa “60 minutos” do canal de TV “ Rússia 1″.