Sobreviventes do ‘genocídio’ processam Mianmar – CMIO

A ONG Fortify Rights está liderando um esforço para que os militares sejam julgados por supostos crimes de guerra sob jurisdição universal

Um total de 16 sobreviventes e testemunhas de violência étnica em Mianmar processaram várias figuras importantes das forças armadas do país, alegando crimes contra a humanidade, incluindo genocídio.

Eles apresentaram a queixa na sexta-feira em parceria com a ONG Fortify Rights no tribunal federal alemão, citando o princípio da jurisdição universal, que permite que atrocidades em massa em um país sejam processadas em qualquer lugar.

“A denúncia fornece novas evidências provando que os militares de Mianmar sistematicamente mataram, estupraram, torturaram, prenderam, desapareceram, perseguiram e cometeram outros atos que equivalem a genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra”, disse o CEO da Fortify Rights, Matthew Smith, a repórteres na terça-feira.













O grupo afirma ter “Evidência substancial” que altos oficiais militares sabiam sobre as atrocidades que seus subordinados estavam cometendo, mas permitiram que continuassem. A denúncia exorta a Alemanha a abrir um “investigação estrutural” sobre a situação em Mianmar, o que pode levar a novas acusações.

Os demandantes são membros civis de grupos étnicos, incluindo o povo rohingya, karen, bamar, chin e arakanês. Alguns são sobreviventes da repressão inicial aos muçulmanos rohingya em 2017, enquanto outros sofreram com as supostas atrocidades cometidas após o golpe militar em 2021.

“Esta será a primeira denúncia de jurisdição universal que falará sobre crimes contra muitos grupos étnicos e é isso que torna este esforço realmente único em direção à justiça e à responsabilização”, disse Pavani Nagaraja Bhat, da Fortify Rights, ao The Guardian, acusando os militares de Mianmar de “violação de direitos em todo o país.”

O caso da Fortify Rights junta-se a uma série de procedimentos legais contra a junta, incluindo casos de jurisdição universal apresentados em Türkiye e Argentina, um caso de genocídio apresentado no Tribunal Internacional de Justiça e um caso no Tribunal Penal Internacional.

De acordo com a Associação de Assistência a Presos Políticos, milhares de pessoas foram mortas ou presas desde que os militares de Mianmar tomaram o poder em 2021 e prenderam a líder Aung San Suu Kyi, cuja reeleição alegou ter sido fraudulenta. Enquanto o líder do golpe prometeu repatriar os refugiados rohingya que fugiram para Bangladesh quando suas aldeias foram destruídas em 2017, que somam mais de 700.000 de acordo com a ONU, observadores internacionais argumentaram que ainda não é seguro para eles retornarem.

Os militares de Mianmar há muito negam ter cometido atrocidades, insistindo em relação à situação dos rohingyas que estavam apenas respondendo a “terrorista” ataques a postos policiais.